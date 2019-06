Tchad : le Gouvernement "a su prendre des bonnes décisions au bon moment"

Le ministre des Mines, du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir, a estimé samedi que "l'opération Juste prix est une des meilleures réponses à la crise que fini de traverser le Tchad. "Il s'est exprimé au cours d'une cérémonie de signature de l'arrêté fixant les prix des denrées alimentaires, au Radisson Blu Hôtel à N'Djamena, en présence de plusieurs opérateurs économiques."Le gouvernement a su maintenir le cap et prendre des bonnes décisions au bon moment. Grâce aux efforts sans relâche du président de la République Idriss Déby, notre pays à su maintenir sa cohésion nationale", a déclaré le ministre en charge du commerce."Les opérateurs économiques, vous avez emboité le pas avec votre opération Juste prix. Une initiative soutenue bien entendue par le Gouvernement car il est soucieux du quotidien de ses concitoyens. Après cette phase pilote qui a duré 45 jours durant, tous les acteurs sont réunis aujourd'hui pour tirer les conclusions de cette démarche unique dans notre pays", a-t-il ajouté.D'après lui, "grâce à chacune des parties impliquées, nous avons réussi à maintenir la stabilité des prix de vente des denrées de première nécessité. Notre objectif est donc atteint mais ce n'est pas fini."Le ministre a appelé à travailler pour que la stabilité soit possible dans le temps et dans la durée. "Pour ce faire, des propositions émanent de l'opération Juste prix seront étudiées avec le plus grand intérêt car il ne faut pas que les efforts menés sur le terrain restent sans suite", a-t-il précisé.Après une phase pilote concluante de 45 jours, le ministère du commerce et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'artisanat s'attellent à pérenniser l'opération qui ambitionne également de s'étendre aux provinces, notamment à Amdjarass où le maire de la ville a tenu cette semaine une réunion de sensibilisation.