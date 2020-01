Tchad : le Gouvernement se penche sur l'opérationnalisation de la police sanitaire

Dix membres du Gouvernement ont échangé vendredi, au cours d'une rencontre, sur le processus de mise en place de la police sanitaire.



Selon le ministère de la Santé publique, l'assistance a suivi la présentation du contenu du décret n° 1611 du 3 octobre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la police sanitaire au Tchad. Cette présentation a été faite par la sous-directrice de la promotion de la santé et de l'hygiène environnementale, Mme. Salamatou Gody.



La police sanitaire est chargée de promouvoir l'information, la sensibilisation et la commercialisation sociale en matière de santé, d'hygiène publique et de protection de l'environnement. Elle a pour mission plus spécifiquement de fédérer toutes les synergies afin de faire face à tous les problèmes liés à la santé, à l'hygiène publique et environnementale.



Les textes d'application vont prochainement être élaborés, suivis de la mise en place des organes de la police sanitaire.



En 2013, le Tchad a élaboré et validé son document d'analyse de la situation et d'estimation des besoins qui prend en compte la mise en place de la police sanitaire qui est un organe consensuel réunissant tous les départements concernés, les partenaires et la société civile (15 ministères sont concernés).