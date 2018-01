Tchad : le HCC rappelle aux médias leur responsabilité sociale

Le président du Haut Conseil de la Communication (HCC), Dieudonné Djonabaye, dans un communiqué signé en date du mercredi 24 janvier 2018, rappelle aux responsables des médias et aux journalistes, les articles 13 et 14 de la charte des journalistes.



Celles-ci énoncent d’une part que les journalistes et les medias doivent traiter avec pondération et rigueur les sujets susceptibles d’alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population, ou d’entrainer envers certaines personnes, certaines communautés ou certains groupes, des attitudes de rejet.



D’autre part, cette vigilance doit concerner l’ensemble des programmes ou rubriques et s’exercer particulièrement pour les tribunes libres des journaux, les émissions débats ou des lignes ouvertes.