Tchad : le Kanem au rythme de la fête de l'indépendance

La cérémonie marquant la commémoration de la fête nationale de l'indépendance a été présidée ce 11 août, par le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma.



C'était en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, des représentants des ONG, de la société civile, des conseillers nationaux de la province et des cadres de la province, venus de N'Djamena.



Présidant la cérémonie, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a déposé une gerbe de fleurs après son passage devant les troupes.



L'évènement a été marqué par un défilé militaire et un défilé des agents de santé. Un match de football et un banquet sont prévus en fin de journée.