Tchad : le M12R au chevet de la famille de Bonheur Mateyan

Des membres du Mouvement des 12 revendications (M12R) ont rendu visite ce mercredi après-midi à la famille de Bonheur Mateyan, mort ce lundi à N'Djamena après avoir été ciblé par des tirs d'un agent de sécurité au passage du cortège du président de l'Assemblée nationale. La délégation a échangé avec Manayal Naoutengar, père de la victime.



"On est venus rendre condoléances à la famille endeuillée. Je pense que c'est une bavure indescriptible, une bavure barbare et lâche. Nous condamnons avec fermeté ce comportement criminel. L'eau a débordé le vase. Je pense que la jeunesse est interpellée. La jeunesse tchadienne doit fédérer leurs actions et s'unir comme un seul homme afin que cela ne se reproduise point", a déclaré le porte-parole du M12R, Natoi-Allah Ringar.



"On en a marre de ces actes de vandalisme, on en a marre des criminels en puissance et nous interpellons le judiciaire d'appréhender ces barbares, de les confier à la loi et que la justice puisse jouer son rôle conformément aux textes de la République. Nous rendons condoléances à la famille endeuillée, que Dieu les console. Mais ça interpelle tous les tchadiens, c'est pas une affaire d'une famille ou bien d'un clan", a-t-il ajouté.



Selon lui, "le président a dit dans sa conférence qu'il a envoyé une mission vers la famille qui a déclaré que c'est une affaire qui concerne que la famille. C'est faux. On venait tout à l'heure d'échanger avec le père de Bonheur qui a réfuté catégoriquement cette thèse. Nous appelons tous les jeunes épris de paix et de justice à sortir massivement le jour de l'enterrement pour montrer aux yeux de l'opinion que nous sommes solidaires et que nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que justice soit rendue."