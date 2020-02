Tchad : le M12R demande à Déby de ne pas se représenter à la prochaine présidentielle

Le porte-parole du mouvement des 12 revendications, Natoi Allah Ringar, a indiqué mardi, au cours d'un point de presse à N'Djamena, que sa mouvance mènera "une lutte ardente en 2020" afin de "sauver le peuple des dangers créés" par la CENI et le CNDP.



"Nul ne peut ignorer que le mois février marque l’histoire du Tchad. Nous signalons au peuple tchadien que la CENI et le CNDP sont des appareils en panne. Placés sous la garantie d’Idriss Deby Itno, la CENI et le CNDP deviennent les caris de la République", a souligné Natoi Allah Ringar.



Il a expliqué que les membres du CNDP doivent être renouvelés dans le délai prévu.



"Nous sommes fidèles à nos 12 points et voudrons voir la prise en compte intégrale de nos revendications mais pas des prises en compte démagogiques de nos points, tel que le rétablissement des salaires des fonctionnaires de l’Etat à moitié fait", indiqué le porte-parole du M12R.



Il a rappelé "aux gestionnaires de la fameuse 4ème République, cimetière publique, d’annuler le serment confessionnel", en estimant que "ceux qui ont prêté serment étaient présumés des choses, suspendues et rétablies à leurs fonctions car on ne joue pas avec les saintes écritures, pire, le nom du Créateur."



Le M12, composé de leaders politiques, acteurs de la société civile et leaders d’opinion, "demande le paiement de la subvention à tous les partis politiques et la préparation des élections législatives, communales, et présidentielles sans la candidature d'Idriss Deby Itno."



Il entend "entamer des meetings dans tous les arrondissements pour la sensibilisation, la conscientisation et la mobilisation contre la candidature de Déby aux futures échéances électorales."



"Une marche jaune sera organisée le 6 juin 2020 pour "contrecarrer les projets anti-citoyens. La marche rouge sera déterminante pour renverser le régime d’Idriss Deby Itno. Nous demandons à la population tchadienne de soutenir les étudiants tchadiens pendant les marches et grèves", a déclaré le porte-parole du mouvement des 12 revendications, Natoi Allah Ringar.