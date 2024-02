Tchad : le MONCIT appelle à l'union sacrée autour de la candidature de Mahamat Deby

Le Mouvement Citoyen Notre Tchad (MONCIT) a publié un communiqué mercredi, appelant à une union sacrée des forces vives de la nation en soutien à la candidature du Président de Transition, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, pour les prochaines élections présidentielles.



Le coordinateur Korom Acyl Dagache souligne que l'adhésion à un candidat de la stature du Général Mahamat Idriss Deby Itno transcende les clivages politiques et engage l'ensemble des composantes nationales. En conséquence, le MONCIT exhorte à une solidarité autour des principes républicains et appelle ses alliés de la coalition à rester mobilisés et attentifs, afin de marquer de leur empreinte ce moment crucial de l'histoire.