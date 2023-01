Tchad : "le MPS est devenu un laboratoire d'idées et un génie créateur"

Les panelistes et les participants ont échangé sur des sujets tels que la justice, la bonne gouvernance et l'égalité comme bases de la refondation du Tchad, présentés par Senoussi Mahamat Ali et Dr Moussa Aboubakar.



Djimet Arabi et Dr Hassana Bouba ont également abordé les thèmes de la paix, de la cohésion et de la réconciliation nationale, les préalables à la construction d'un Tchad nouveau. Le troisième panel a été introduit par Dr Aïcha Radié Choueb et Hara Fikaoussou qui ont traité la question de la place des jeunes et des femmes dans le processus de refondation du Tchad.



La question du retour à l'ordre constitutionnel, telle que le référendum constitutionnel, la forme de l'État et le processus électoral, a été échangée lors de la deuxième journée par Me Soungui Ahmed et Mahamat Ahmat Choukou. Le MPS à l'ère de la refondation: la nécessité d'adaptation au nouveau contexte et à l'évolution du Tchad a été échangé par Dr Arnaud Dingammadji et Attidjani Nourene Abdramane.