Tchad : le MPS installe officiellement ses nouveaux membres du Bureau Politique National

Dans son discours, le secrétaire premier adjoint, Dago Yacoub, a souligné l'importance de cette installation, qui a vu un changement de membres dans certaines provinces et certains départements. Il a présenté les nouveaux membres du Bureau Politique et a exprimé sa confiance dans leur capacité à remplir leurs fonctions avec l'appui de leurs camarades des autres provinces.



Des échanges ont eu lieu avec les nouveaux et anciens membres du Bureau Politique, et des orientations ont été données. Dago Yacoub a souligné l'importance de maintenir un contact permanent avec les militants et de mobiliser les hommes et femmes convaincants qui porteront haut les valeurs et les idéaux du parti. Il a souligné la nécessité d'une sensibilisation constante de la base afin de préparer les échéances futures, qu'il s'agisse de référendums, d'élections présidentielles ou législatives. L'objectif est de s'assurer que les militants du MPS sont prêts pour le combat politique.



Cette installation marque un nouveau chapitre pour le Bureau Politique National du MPS, qui continuera de travailler en étroite collaboration avec les militants et de défendre les principes du parti dans la perspective des prochains défis électoraux.