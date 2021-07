Tchad : le MPS met en place un comité pour recenser ses militants

Le secrétaire général du MPS, Dr. Haroun Kabadi, a signé le 16 juillet 2021 une décision portant mise en place d'un comité chargé du recensement des militants du parti.



Le comité a pour mission de faire un recensement de tous les militants tant des secteurs public, privé et dans toutes les structures de base (conseils provinciaux et leurs démembrements) à l'effet de constituer une base de données exhaustives.



Placé sous la supervision du secrétaire général 1er adjoint, le comité est composé de plusieurs membres. Le président est Hassan Sylla Bakari, le vice-président est Faitchou Etienne, le rapporteur est Goundoul Vikama et le rapporteur adjoint est Mbaire Bessingar.



La mission du comité dure un mois et prend fin avec le dépôt de son rapport final, précise la décision.