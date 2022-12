Tchad : le MPS outille ses militants pour l'appropriation des résolutions et recommandations du DNIS

L'objectif première st de permettre aux participants de s’approprier les résolutions et recommandations du DNIS et plus particulièrement le contenu du cahier des charges de la transition. Il doit aussi leur permettre de s’accorder sur les contenus des messages à délivrer (afin de parler le même langage partout) et sur l’approche pratique à adopter pour les faire passer sur le terrain auprès des destinataires.



Si le séminaire politique du mois d’août 2022 a servi à préparer les délégués du parti et les alliés et à fourbir leurs armes en vue de leur participation efficace au DNIS, celui-ci vise à outiller les militantes et militants du MPS et ceux des partis alliés en informations et en méthodes pratiques et utiles pour la réussite des missions d’information et de sensibilisation dans les 23 Provinces.



Cette grande rencontre a presque l’allure d’un atelier de formation et d’échange d’expériences. Elle a réuni environ 400 participants. Le public cible est composé, pour une large part, des membres du Bureau politique national (BPN), des camarades membres du gouvernement, du Conseil national de transition (CNT), des responsables des organes de masses du parti, des membres du Comité de Suivi de la Mise en Œuvre du Cahier de Charge de la transition et aussi des personnes ressources et des représentants des partis alliés.



À l’issue de ce séminaire, les participants se seront pleinement appropriés les conclusions du DNIS et auront à comprendre les enjeux et défis de la deuxième phase de la transition en vue d’en faire large diffusion lors des prochaines missions dans les 23 provinces.