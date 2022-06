Tchad : le MPS poursuit son opération de recensement de ses militants

Le secrétaire général, 1er adjoint du bureau politique national du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), Dago Yacoub et sa délégation, ont effectué une visite aux centres d'enrôlement biométrique les 1er et 10ème arrondissements de la ville de Ndjamena.



Dago Yacoub, par ailleurs président du comité de pilotage d’enrôlement des militants du MPS, souligne que cette première étape donne la satisfaction totale. Le recensement permettra de connaître l'effectif des militants du MPS dans toutes les provinces du Tchad et de permettre à certains militants qui ont perdu leurs cartes à retrouver, en commençant par la ville de Ndjamena.



Il a demandé aux militants du MPS d'être toujours debout, et de ne plus penser aux allégations mensongères des autres politiciens disant que Deby est mort et que le MPS aussi va mourir. Pour sa part, Djidda Mamar Mahamat, secrétaire général du MPS de la ville de Ndjamena, se dit surpris du nombre pléthorique des militants.



La secrétaire générale 4ème adjointe, chargée des finances et des matériels, Mariam Ahmat Djamil, affirme que l’ancien président Deby a « légué le parti » et qu’ils doivent le « garder jalousement », car il est « toujours debout ». Elle demande aux militants de défendre la cause du parti. « Les partis d'opposition ne sont pas nos ennemis, mais seulement nos idées s'opposent. N'oubliez pas la démocratie, la liberté d'expression fut l'œuvre du MPS. », dit-elle.



Le maire du 10ème arrondissement, par ailleurs président du comité d'organisation, Mahamat Hassane Sayir, informe que malgré la perte tragique du regretté président fondateur du MPS, les militants du 10ème arrondissement sont restés plus que déterminés et mobilisés pour porter encore plus haut le flambeau du MPS.