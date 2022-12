Tchad : le MPS réagit à la mort d’une vingtaine de citoyens au désert

Un véhicule enfoncé dans le sable a été découvert la semaine dernière, par l'armée à 325 km de Wolloumangna, dans la province du Borkou, suscitant l’émotion dans le pays. Les corps d'une vingtaine d'occupants ont été retrouvés sans vie sur les lieux.



Parmi eux, quatre enfants. Ces citoyens tchadiens avaient pris la route il y a 17 mois, avant de disparaitre dans le désert. « Il n'y a aucune trace de vie, tout est fané », a informé le commandant de légion adjoint du Borkou, le colonel Issakha Molou. Le drame serait probablement lié à une panne de véhicule.



Le gouverneur de la province du Borkou, Ali Maïde Kebir, a rassuré que le véhicule sera déterré afin de situer les parents des victimes.



« C’est avec une profonde consternation que le secrétaire général du MPS a appris la triste nouvelle du décès d’une vingtaine de nos compatriotes, survenu dans la zone désertique du Nord du pays. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le secrétaire général du MPS partage l’affliction des familles éplorées et leur présente ses condoléances émues », peut-on apprendre d’un communiqué rendu public par la direction du parti.



Par ailleurs, le MPS encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire la lumière sur ce drame, bien plus, « à situer les responsabilités et prendre des dispositions pour qu’à l’avenir, ces genres de drames ne se répètent ».