Tchad : le MPS salue le dévouement des forces de défense et de sécurité

Le MPS se réjouit de l'engagement sans faille des Forces de Défense et de Sécurité dans la protection de nos longues frontières, en particulier celles avec la Libye et le Niger au Nord, ainsi qu'avec le Soudan à l'Est. Par leur dévouement à assurer la sécurité optimale de notre nation, l'armée nationale accomplit une mission cruciale au service de la patrie, selon Me. Jean-Bernard Padaré.



Le secrétariat général du MPS félicite chaleureusement les Forces de Défense et de Sécurité pour leur dévouement et leur sens profond du devoir patriotique. « Nous encourageons les vaillants soldats de la Nation à persévérer dans leur mission, afin de renforcer davantage les bases de sécurité, de stabilité et de paix », poursuit le communiqué.



Selon le parti, « la présence du Président de Transition sur le terrain aux côtés des soldats, est une manifestation tangible de la reconnaissance de la Nation envers ses courageux défenseurs ». Et d'ajouter : « le secrétariat général du MPS salue cette vision éclairée et exemplaire du Chef de l'État et l'encourage à maintenir son soutien continu aux Forces de Défense et de Sécurité. »



Le MPS invite toutes les forces politiques et sociales, sans distinction, à apporter leur soutien indéfectible aux Forces de Défense et de Sécurité car "ces forces héroïques affrontent quotidiennement les défis pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens" et « la reconstruction de notre nation et le développement du pays reposent incontestablement sur la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité nationale. »