Tchad : le MPS vulgarise les résolutions et recommandations du DNIS au Moyen-Chari

Les experts du parti venus de N'Djamena ont expliqué les différentes résolutions, notamment le vivre ensemble, la paix, la cohabitation pacifique et la forme de l'Etat. Le n°2 du parti, Me Jean-Bernard Padaré, a attiré l'attention des autorités administratives sur la nécessité d'apporter une solution pérenne, réelle et équitable à la question du chômage chez les jeunes.



La prochaine étape de la campagne de vulgarisation des résolutions et recommandations du DNIS sera Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental.