TCHAD Tchad : le Mouvement Citoyen le Temps réagit aux interdictions de manifestations

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Février 2021



Le MCT qualifie l’interdiction de la commémoration des martyrs de la démocratie ce 04 février d'atteinte à la liberté de réunion.

"Le MCT dans le cadre de ses activités de lutte contre l’impunité a prévu commémorer les martyrs de la démocratie ce 04 février 2021, à travers une conférence-débat à N’Djamena sous le thème : « L’engagement de Ibni Oumar Mahamat Saleh pour la justice : quel héritage pour les jeunes ? ». Cette activité purement pacifique permettra de célébrer les personnalités tchadiennes qui ont disparu dans des circonstances non élucidées depuis l’avènement du MPS."

"L’interdiction ne saurait se justifier car la conférence-débat qui devrait se tenir dans une salle fermée du Comité de Suivi d’Appel à la Paix et à la Réconciliation de N’Djamena ne pourrait engendrer un trouble à l’ordre public quelconque", explique le MCT.



Il ajoute que "le gouvernement à travers cet acte d’interdiction montre une fois de plus sa mauvaise foi et son non-respect des textes de la République ainsi que ses engagements relatifs aux libertés publiques fondamentales".



Le Mouvement Citoyen le Temps réitère son engagement à tenir le pari de l’organisation de la commémoration des martyrs de la démocratie ce 04 février en virtuel à partir de 15H 30mn. Ladite commémoration sera diffusée sur ses canaux de communication électronique habituels. Le Mouvement Citoyen le Temps invite le gouvernement à la responsabilité et appelle les jeunes à demeurer mobilisés et vigilants. Le Mouvement Citoyen le Temps (MCT) a dénoncé mardi avec véhémence l’arrêté du 1er février 2021 portant interdiction des manifestations par le ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration. Selon la coordination nationale du Mouvement, l'arrêté viole la liberté de réunion consacrée dans l’article 28 de la constitution."L’interdiction ne saurait se justifier car la conférence-débat qui devrait se tenir dans une salle fermée du Comité de Suivi d’Appel à la Paix et à la Réconciliation de N’Djamena ne pourrait engendrer un trouble à l’ordre public quelconque", explique le MCT.Il ajoute que "le gouvernement à travers cet acte d’interdiction montre une fois de plus sa mauvaise foi et son non-respect des textes de la République ainsi que ses engagements relatifs aux libertés publiques fondamentales".Le Mouvement Citoyen le Temps réitère son engagement à tenir le pari de l’organisation de la commémoration des martyrs de la démocratie ce 04 février en virtuel à partir de 15H 30mn. Ladite commémoration sera diffusée sur ses canaux de communication électronique habituels. Le Mouvement Citoyen le Temps invite le gouvernement à la responsabilité et appelle les jeunes à demeurer mobilisés et vigilants.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la vaccination de 400.000 têtes d'animaux lancée au Lac Tchad : des produits contre la leishmaniose viscérale réceptionnés Tchad : l’ONAJES incite les jeunes du Borkou à l’entrepreneuriat Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)