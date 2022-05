Tchad : le Mouvement Citoyen les Sentinelles (MCS) voit le jour

La cérémonie du lancement officiel de ses activités a eu lieu ce 26 mai 2022 à l'hôtel 3AS de Walia.



Dans sa déclaration, le coordonnateur du MCS, Rodrigue Tendjibaye souligne que, depuis la prise du pouvoir par les militaires, suite au décès de l'ancien président Deby, l’on a l’impression que le compteur du développement socioéconomique tchadien est aux arrêts. Le Tchad est devenu le foyer de l'insécurité, des tueries et pire, un butin héréditaire.



L'heure est donc venue pour aspirer à une justice sociale, à une bonne gouvernance, à une égalité et une équité. « Nous nous proposons volontairement sentinelles des droits humains, de la bonne gouvernance, de l'équité et de l'égalité de chance sur le marché d'emploi », ajoute-t-il.



Le Mouvement citoyen « Les sentinelles » appelle le président du Conseil Militaire de Transition à se concentrer sur sa mission première, et de respecter son engagement qui est celui de passer le pouvoir à un concitoyen civil, de manière démocratique d'ici fin octobre.



« Afin d'éviter l'épisode II des évènements tragiques du 27 avril 2021, le MCS demande au gouvernement de transition, la libération sans condition des leaders arrêtés lors de la marche du 14 mai dernier ».