Tchad : le Moyen-Chari lance les activités dédiées à la Journée des Droits Humains

En prélude à la Journée Internationale des Droits Humains qui se célèbre chaque 10 décembre, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou, a dirigé ce 09 décembre 2025, au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye, une série d’activités marquant le début des commémorations de la Journée Internationale des Droits Humains.



Plusieurs autorités administratives, civiles, sécuritaires, judiciaires, communales et traditionnelles, ainsi que des responsables de services déconcentrés, ont pris part à cette cérémonie. Ces activités visent principalement à sensibiliser les institutions, la société civile et la population, sur l’importance des droits humains dans tous les domaines de la vie publique.



L’objectif est de faire du Moyen-Chari une province exemplaire en matière de respect des droits de l’Homme. Le thème retenu cette année est : « Les Droits de l’Homme, l’essentiel au quotidien ». Cette activité est organisée par la délégation provinciale charge des Droits Humains, de l’accès au droit et à la justice du Moyen-Chari.



Le délégué provincial charge des Droits Humains, Abba Ahmat Siddik, a salué la forte mobilisation des participant, qu’il considère comme la preuve de leur engagement en faveur de la promotion des droits fondamentaux. Il a précisé que ces actions visent à toucher toute la population du Moyen-Chari, afin que chacun connaisse et défende ses droits essentiels.



De son côté, le délégué général du gouvernement, Abderamane Ahmat Bargou, a appelé toutes les couches sociales à œuvrer pour la prévention des conflits, la lutte contre les discours de haine et toute forme d’incitation à la violence et à la haine. Il a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix, la tolérance et le renforcement du tissu social dans la province.



Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités, dont les responsables administratives, civils, militaires, autorités judiciaires, chefs de cantons, hommes de la société civile et journalistes, ont été honorées par la remise d’attestations de reconnaissance pour leurs services loyaux et impartiaux rendus à la province. Il faut noter qu’un panel animé par des éminents orateurs, a débattu sur diverses thématiques liées aux droits humains.