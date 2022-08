Tchad : le PCMT donne des orientations au gouvernement pour le budget 2023

Le projet de budget de l'État pour l'exercice 2023 se prépare dans un contexte de reprise économique, de restauration des équilibres macro-économiques, y compris des réserves extérieures, d'amélioration du climat social, de légère hausse de la production pétrolière, cotonnière, vivrière et des oléagineux, de bonne tenue de la transition politique et d'un environnement d'absorption progressive des chocs liés à l'avènement du Covid-19, le tout sous la contrainte des conséquences de la crise ukrainienne, de la faiblesse de la production agricole en 2021 et de la persistance de l'insécurité dans les pays voisins.



La politique budgétaire pour l'année 2023 devra permettre de concrétiser graduellement et de manière durable les engagements du gouvernement de transition en matière de développement économique, d'amélioration des conditions de vie, de soins, de travail, d'étude, de voyage et de transport de la population, dans les villes et dans l'arrière-pays. Le chef de la transition exige une gestion financière de l'État irréprochable.