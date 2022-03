Tchad : le PCMT en séjour à Moundou

Le président du Conseil militaire de transition (CMT) Mahamat Idriss Deby, est arrivé ce mardi après-midi à Moundou dans la province du Logone Occidental. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le gouverneur du Logone Occidental, Bachar Ali Souleymane.



“Mon séjour éclair dans la cosmopolite et capitale économique de notre cher et beau pays, sera marqué par des rencontres avec les autorités, leaders, notables et couches représentatives de la population de la Province”, précise le PCMT.