Tchad : le PCMT indexe la "minorité de charognards" au sein de la société civile

À l’approche de cette rencontre nationale décisive, la société civile "doit prendre fait et cause pour l’intérêt de la nation", a déclaré le PCMT.



"Nul n’ignore qu’au sein des organisations la société civile, à côté de la majorité animée de bonne foi, taraude, malheureusement, une minorité de charognards, qui ne prêche que l’évangile de la division", a-t-il dit. Mahamat Idriss Deby a prévenu que le CMT "demeure attentif et réactif face aux dérives d’où qu’elles viennent".



"Sachez bien que les ennemis de la réconciliation sont là parmi nous ; ils rôdent autour de nous et scrutent la moindre faille pour nous diviser", a souligné le chef de la transition.