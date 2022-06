Tchad : le PCMT rappelle à l'ordre les chefs traditionnels du Tibesti

Le chef de la transition tchadienne Mahamat Idriss Deby a rencontré ce 5 juin les autorités administratives et les chefs traditionnels du Tibesti à Kouri-Bougoudi. Le général Mahamat Idriss Deby a exhorté les chefs traditionnels à être des véritables guides et surtout des hommes de paix. « Il n’est pas normal qu’une poignée des enfants du Tibesti, tuent, volent et pillent leurs frères tchadiens sans que vous, autorités traditionnelles, ne réagissez. Vous serez comptables devant l’Eternel. Le Tchad appartient à tous les tchadiens, aimons-nous les uns, les autres pour léguer un Tchad où il fait bon vivre aux générations futures », a-t-il affirmé.



À l’issue de la rencontre, la plupart des chefs traditionnels ont approuvé les mesures prises pour sécuriser le site de Kouri-Bougoudi et ont promis d'apporter leur soutien à la mise en œuvre et l’exécution desdites mesures, rapporte la Présidence.