Tchad : le PILC forme une soixantaine de femmes du Moyen-Chari

Le Centre Juridique d’Intérêt Public (PILC), à travers le projet d’Appui à la Prévention et Réponse aux Violences Basées sur le genre à l’égard des enfants, adolescents et les femmes dans la province du Moyen-Chari, organise du 22 au 23 août 2023 à l’Espace Béyadji de Sarh, un atelier de formation en « entreprenariat » à l’endroit d’une soixantaine de femmes issues de 10 groupements féminins de la province.



Selon le chargé de projet, Ngomdjibaye Ngardibaye, la province du Moyen-Chari fait face à beaucoup de difficultés, dont les conflits intercommunautaires et les inondations qui ont pour conséquences, les violations des droits humains.



A travers ce projet, le PILC entend soutenir les groupements féminins de petits moyens pour permettre aux membres de se prendre en charge.



Quant à la déléguée du Genre et de la Solidarité nationale, Nékarnodji Dionbague, elle a notifié que la femme est le pilier du développement d’un pays. Elle a encouragé les participantes à être assidues, attentives aux modules dispensées et les a exhortés à faire la restitution dans leurs groupements respectifs.



Ouvrant les travaux, le délégué du 3ème arrondissement, Mbaïtoloum Christian se dit reconnaissant envers le PILC pour cette formation qui va aider les groupements féminins bénéficiaires à être outillés et performantes dans la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus.



Il faut noter qu’à la fin de la formation, les bénéficiaires vont avoir une assistance financière pour leur permettre d’intensifier et diversifier les activités génératrices de revenus pour avoir plus de bénéfices. Le capital sera récupéré pour octroyer à d’autres groupements.