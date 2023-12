Tchad : le PJL appelle à voter 'Non' au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023

Le Secrétaire Général du Parti pour la Justice et la Liberté (PJL), Warimi Wardougou Tourki, a annoncé ce mardi 5 décembre 2023, lors d'une conférence de presse au siège du parti situé dans le quartier N'djari de la Commune du 8ème Arrondissement, un appel aux militants et militantes du PJL à retirer activement leurs cartes d'électeurs. Il les incite à voter "NON" lors du Référendum Constitutionnel prévu le 17 décembre.



Pour le Secrétaire Général, l'État unitaire, instauré en 1993, n'a pas apporté de changements concrets, d'où le soutien du PJL à l'idée d'un État Fédéral. Il cite l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique et le Nigeria comme exemples de la réussite du fédéralisme. Warimi Wardougou Tourki conclut en soulignant la nécessité d'adopter un nouveau système pour le bien-être de la population tchadienne.