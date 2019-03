Tchad : le PLD exige l'arrestation des gendarmes qui ont tiré sur des femmes à Abéché

Le parti d'opposition PLD a demandé ce jeudi 28 février la libération immédiate et inconditionnelle des personnes injustement arrêtées à la suite d'une manifestation de protestation devant le complexe scolaire Daressalam d'Abéché visant à dénoncer une "ingérence du président de la République".



"Lors du dernier séjour à Abéché, février 2019, le Président Déby est revenu sur le dossier du Cheikh Tahir Abdelghani et a nommé de manière illégale et en violation de l'arrêt judiciaire rendu par les tribunaux d'Abéché, une tierce personne à la tête du Complexe scolaire qui est un établissement privé et fondé par une personne privée", explique le PLD.



Des femmes, élèves inscrites dans le Complexe, et des parents du Cheikh ont "manifesté paisiblement contre cette ingérence intempestive du Président Déby dans le fonctionnement du Complexe scolaire", relève le secrétaire à l'Information, à la Sensibilisation et à la Mobilisation du PLD, Djassira Ngar. Selon lui, le Commandant de la légion de la Gendarmerie a "envoyé ses éléments qui ont ouvert le feu sur les manifestants. Ils ont blessé dix femmes et procédé à l'arrestation de onze hommes."



Le Cheikh Tahir Abdelghani qui a élu domicile à N'Djamena depuis plusieurs mois vient d'être arrêté à son tour. Il serait incarcéré dans les locaux des renseignements généraux. "Cette situation risquerait de dégénérer si on ne prenait garde", avertit le PLD.



Le PLD exige la traduction devant les tribunaux des gendarmes qui ont ouvert le feu et blessé des femmes qui manifestaient paisiblement et exige du Président Idriss Déby Itno de cesser toute ingérence dans le fonctionnement et la gestion du Complexe scolaire "Daressalam".