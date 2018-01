Tchad : le PLD organise la journée des "martyrs de la démocratie"

Le parti pour les libertés et le développement (PLD) va organiser du 1er au 3 février prochain la journée des martyrs de la démocratie, d'après un communiqué parvenu à Alwihda Info.



Cette journée va commémorer le 10ème anniversaire de la disparition du Secrétaire général du PLD, le Professeur Ibni Oumar Mahamat Saleh. La cérémonie aura lieu au siège du PLD et à la Maison de la Femme. Elle sera notamment marquée par des expositions, des projections et des témoignages.