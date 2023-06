Tchad : le PLD rassemble lors de son 5ème Congrès, dialogue et justice sociale au cœur des débats

Engagé résolument dans la défense et la promotion des conditions de vie des populations tchadiennes, le PLD a décidé de participer à la formation du gouvernement de transition suite au décès du maréchal Idriss Deby Itno.



Lors de son intervention, Dougri Abakar Saleh, secrétaire du parti en charge de la province de N'Djamena, a affirmé que le PLD restera à jamais le parti de l'unité, de la paix et de la justice sociale. Il a souligné que tous les citoyens tchadiens convergeront vers une paix incontournable pour l'avenir du pays.



Dans son discours d'ouverture officielle du 5ème Congrès ordinaire du PLD, Mahamat Ahmad Alhabo a indiqué que malgré la disparition du premier secrétaire du parti, Ibni Oumar Mahamat Saleh, le PLD est vivant et debout, et continue à se battre pour réaliser les idéaux de ses membres fondateurs, qui consistent à promouvoir les libertés et le développement. Il a rendu hommage à Ibni Oumar Mahamat Saleh, porté disparu depuis son enlèvement en 2008 par des éléments des forces armées et de sécurité formellement identifiés.



Reconnaissant l'existence persistante des conflits sécuritaires pendant cette période de transition, Mahamat Ahmad Alhabo a appelé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour juguler les conflits et instaurer une cohabitation pacifique entre les Tchadiens.



"En faisant partie du gouvernement de transition, nous sommes responsables et redevables de la gestion publique. Au PLD, nous pensons qu'il est temps de conquérir le pouvoir par les urnes et de le préserver par la justice sociale, la paix et le respect des droits", a-t-il souligné. Le secrétaire général du parti a également mentionné que la participation de sa formation politique à la transition suscite des sentiments contrastés, ce qui explique l'expression de la liberté au sein du parti, car les contradictions en font la norme au PLD.