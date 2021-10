Tchad : le PNLCC outille les médecins et sages-femmes sur le dépistage du cancer du sein

L'objectif de l'atelier est de former les médecins sur la prévention et les techniques de dépistage du cancer.



La coordinatrice du PNLCC, Fatima Ahmat Abdramane Haggar, a déclaré que leur mission est de réduire le taux de mortalité et de morbidité lié au cancer. C'est pour cette raison que son institution accorde une place de choix à la formation des différents acteurs impliqués dans la lutte contre le cancer, a-t-elle ajouté.



Pour le représentant du ministère de la Santé publique, Brahim Hamit, les activités du PNLCC sont aujourd'hui visibles et méritent un encouragement à l'équipe pour espérer des résultats meilleurs afin de réduire les taux de mortalité lié au cancer. Ceci passe nécessairement par une connaissance à la fois générale et approfondie sur cette maladie.



Les données statistiques de l'OMS de 2020 montrent qu'avec plus de 10 millions de décès, le cancer est l'une des principales cause de mortalité dans le monde. Celui du sein est le plus courant en terme de nombre de cas recensés avec 2,26 millions de cas et 685.000 de décès dont la plupart dans les pays en voie de développement.



Ces cas sont diagnostiqués tardivement du fait de l'absence d'informations sur les moyens de dépistage, selon Rostand Njiki, représentant du Fonds des Nations Unies pour les populations au Tchad.



Jean-Bosco Ndjihokuwayo, représentant de l'OMS au Tchad, appelle tous les responsables de la santé à réfléchir collectivement pour lutter contre le cancer. Il souligne que dans les pays en voie de développement, le cancer explose et fait des milliers de morts dans le monde de façon générale. 70% de personnes décèdent dans les pays du tiers monde, tandis que dans les pays en voie de développement, les gens continuent à mourir.