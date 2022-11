Tchad : le PNLCC sensibilise les femmes sur le cancer du sein et du col de l'utérus

Le Programme national de lutte contre le cancer (PNLCC), avec l'appui d'Expertise France, a organisé le 3 novembre, à l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA), un débat sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Le débat a été modéré par Mahamat Hassane Nasradine.



« Convainre le cancre » est le thème fondamental de ce débat. Les panelistes, Kamanda Grégoire, représentant de l'Unicef, Fatima Ahmat Abdramane Haggar, coordinatrice du PNLCC, Campaoré Ousseni, représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et Némian Frédéric de l'Hôpital général de référence nationale, se sont relayés pour expliquer le danger qui gangrène le monde, notamment le Tchad en particulier.



Kamanda Grégoire, représentant du l'Unicef, souligne que le cancer du col de l'utérus est l'ennemi commun, le plus connu par l'infection sexuelle. Il appelle les filles âgées de 9 à 14 ans à faire la vaccination contre le cancer de l'utérus.



De son côté, la coordinatrice du PNLCC, Fatima Ahmat Abdramane Haggar, estime que ce cancer doit être éliminé par la volonté du gouvernement tchadien, et des citoyens. Elle demande aux femmes et aux hommes d'être vigilants, et de faire le dépistage sur le premier signe qui se manifeste.



La coordinatrice appelle les femmes à cesser de fumer et à arrêter la consommation d'alcool. Elle encourage les femmes de femmes à privilégier l'activité physique en mettant l'accent sur le sport. Aussi, elle leur demande d'éviter les activités sexuelles risquées, et à se faire consulter de temps en temps.