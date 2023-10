Tchad : le PPCD préconise des mesures urgentes face à la crise alimentaire et énergétique

Dans son discours, le président national, Abdraman Mahamat Abba, souligne que la mobilisation générale est essentielle pour restaurer l'ordre constitutionnel du pays en 2024, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de changement pour le PPCD.



L'objectif de cette rentrée politique est de revitaliser les structures du PPCD pour maximiser les chances lors des prochaines élections, de réunir les bases autour d'une nouvelle vision politique visant à être une référence en matière de cohésion politique et de reconstruction du pays, et de tirer des enseignements des erreurs passées pour envisager un avenir meilleur pour tous les militants et sympathisants.



Il est à noter que l'année précédente, la production céréalière a été estimée à plus de 2,6 millions de tonnes, enregistrant une baisse de 9% par rapport à 2021. Cette année, les précipitations sont insuffisantes dans une grande partie du Tchad, entraînant une situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle pour des millions de personnes. Cette rareté des pluies a également des conséquences négatives sur les pâturages, aggravant ainsi la situation pastorale et affectant l'économie tchadienne.



Les problèmes de sécurité, les conflits intercommunautaires et la dégradation du vivre-ensemble entre les communautés ajoutent à cette situation préoccupante. Pour le parti, « le gouvernement tchadien ne peut rester passif face à ces problèmes qui coûtent la vie de nombreuses personnes innocentes et créent des divisions identitaires au sein de nos communautés. »



La question de l'électricité est également devenue une préoccupation majeure, touchant toutes les villes du Tchad. Dans ce contexte de pénuries alimentaires, de problèmes de sécurité, de santé publique et d'énergie, « nous appelons le président de la République à anticiper et à prendre des mesures urgentes. Il est nécessaire d'importer une quantité suffisante de céréales et de subventionner leur prix pour la population. Des mesures doivent être prises pour restaurer la gratuité des soins dans tous les hôpitaux publics et garantir l'accès à l'électricité, notamment en développant une politique nationale de l'électricité pour attirer des investisseurs privés », indique le parti.



« Nous lançons un appel aux militantes et sympathisantes du PPCD pour qu'elles restent mobilisées, car le succès est à portée d'effort. Nous les encourageons à poursuivre leur travail pour atteindre les objectifs du parti », souligne le PPCD.