Tchad : le PRDT plaide pour le refus de l'État unitaire et l'adoption du fédéralisme

Au cours de sa visite à Moundou, le vice-président du Parti pour le Renouveau Démocratique du Tchad (PRDT) a exhorté la population à voter Non pour l'adoption d'un État fédéral lors du prochain référendum.



L'objectif principal de cette visite était de mobiliser les citoyens tchadiens afin qu'ils participent activement au scrutin en votant contre la proposition actuelle. Le vice-président a souligné que l'établissement d'un État fédéral est essentiel pour le changement et le bien-être des générations futures.



Il a également critiqué l'utilisation présumée des fonds publics par les opposants pour promouvoir le vote en faveur du Oui, affirmant que les citoyens sont déjà bien informés et capables de prendre leur propre décision. Il a encouragé les militants du PRDT à retirer leurs cartes électorales pour participer au vote.