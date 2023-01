Tchad : le PRET appelle à des mesures pour corriger les iniquités et endiguer les détournements

"L'année 2022 est éprouvante pour notre pays. Les maladies, la cherté de vie, les conflits inter et intra communautaires, la famine, les inondations et les récents événements du 20 octobre nous ont rappelé nos vulnérabilités", a déclaré Me. Bongor Théophile.



Les accords de paix de Doha entre le gouvernement et les politico-militaires, le Dialogue national inclusif et souverain (DNIS) et la formation d'un gouvernement d'union nationale "constituent des marqueurs importants en dépit des réticences, des contestations et des refus des uns et des autres, ce qui en soi est compréhensible car nous sommes en démocratie", explique le leader du PRET.



Il préconise des mesures pour "corriger de telles iniquités, endiguer les détournements des deniers publics et sanctionner les responsables indélicats".