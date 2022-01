Tchad : le PRET de Bongoro Théophile fait sa rentrée politique

La présidente du comité d'organisation, NAMISSENGAR Kafka Blandine, a indiqué que le PRET a tenu son assemblée constitutive le 19 avril 2018, pour justifier et répondre à la question de savoir, pourquoi le choix de ce village. La réponse est que la ruralité qui a toujours constitué I'essence même du parti, dit-elle.



En effet, le 9 novembre 2018, le PRET a obtenu son autorisation de fonctionner sous le folio n"465. Le parti s'est engagé depuis cette date dans I'élaboration et la mise en œuvre de sa politique à travers ses plans d'action.



Les militants et militantes ont recommandé au responsable du parti de :

- renforcer les capacités organisationnelle et opérationnelle du PRET en vue de garantir un système de politique performant ;

- continuer à former et recycler les militants à tous les niveaux avec l'appui des opérateurs disponibles ;

- développer les politiques de proximités ;

- accélérer le processus d'installation des ligues de femmes et celle des jeunes de la ville de N'Djamena ;

- initier les voyages d'échanges, d'expérience et du partenariat politique hors du Tchad.



Le président national du PRET, Bongoro Théophile, a pour sa part souligné que pour la période 2018-2021, la stratégie politique du PRET s'est focalisée sur deux plans à savoir : le plan politique lié à l'installation de ses organes et sous-organes, et sur plan social, notamment, les donations.



Bongoro Théophile a relevé que le PRET vient d'amender son état des lieux de ses activités des trois dernières années. Il a élaboré son projet de plan d'action pour le premier trimestre 2022. Il est prévu entre autres de :

- boucler l'implantation du parti dans le reste des 23 provinces, 115 départements et 420 communes. Ces implantations s'étendent également aux arrondissements, cantons, villages et quartiers ;

- organiser l'évaluation à mi-parcours du parti pour mesurer l'atteinte des résultats ;

- renforcer le partenariat national et international ;

- initier d'autres formations en faveur des militantes et militants ;

- effectuer les missions d'évaluation interne des activités des différents bureaux ;

- mener les missions d'enquête, de sondage et d'opinion dans les localités avant d'aller aux différentes élections envisagées.