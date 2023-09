Tchad : le PROPAD envisage la création d’un organe de gestion des fonds agricoles

Un atelier de restitution des résultats d'une étude visant à mettre en place un mécanisme de financement durable, pour la recherche et le conseil agricole au Tchad, a été organisé par le ministère de la Production et de la Transformation agricole.



Cela rentre dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique, et de la productivité agricole durable (PROPAD), le 28 septembre 2023.



Cet atelier s'est tenu en partenariat entre le CORAF et le gouvernement tchadien, dans le but d'apporter un soutien à la mise en œuvre du PROPAD, en fournissant une assistance technique pour la création d'un mécanisme national de subvention de la recherche agricole et du conseil agricole, basé sur la compétitivité et la durabilité.



Allakere Arthomas, directeur général du ministère de l'Agriculture, a souligné que cette réunion permettra de présenter intégralement les résultats de l'étude, et de choisir le modèle de financement le plus approprié pour la recherche et le conseil agricole au Tchad.



La directrice technique du PROPAD, Koningar Midjeradi Emma, a expliqué que ce fonds contribuera à surmonter les obstacles à la concrétisation des idées de recherche prometteuses, et à la diffusion des résultats de recherche dans le système national de recherche et de conseil agricole du Tchad.