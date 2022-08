Tchad : le PSF condamne fermement la tentative d'assassinat de Ahmat Haroun Larry

"Nous condamnons fermement la tentative d'assassinat qu'a subi notre compatriote Ahmat Haroun Larry, activiste des causes justes. Il est totalement inadmissible qu'un citoyen éclairé soit agressé à cause de ses convictions", affirme Yaya Dillo.



Le leader politique demande aux pouvoirs publics de "prendre leur responsabilités et conduire les auteurs de cet acte ignoble devant la justice".



Le témoignage de Ahmat Haroun Larry



Ahmat Haroun Larry a été victime d'une tentative d'assassinat dans la nuit du 12 août. "Ils étaient presque une quinze de personnes (...) à bord de trois véhicules (un véhicule Hilux et deux autres Toyota)", affirme Ahmat Haroun Larry dans un témoignage à la presse.



Vers 21 heures, Ahmat Haroun Larry explique avoir reçu un appel du chargé de communication du maire de la ville de N'Djamena. "C'est Abbas, si tu es un homme, vient nous trouver au terrain", relate Ahmat Haroun Larry qui a refusé de se présenter au lieu de rendez-vous. "Je suis à la rue de 40 mètres avec mon frère Yves", a-t-il répondu.



Ahmat Haroun Larry affirme avoir identifié le chargé de communication du maire de la ville de N'Djamena et un fils du maire de la ville de N'Djamena lors de l'agression. La victime affirme avoir été tabassée par la bande d'agresseurs.



Selon la victime, les assaillants ont débarqué armés, notamment d'une Kalachnikov. Deux balles ont été tirées en direction de Ahmat Haroun Larry, sans l'atteindre. Le voisinage et la police se sont dépêchés sur les lieux de l'agression lorsque les coups de feu ont été entendus.