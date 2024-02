Tchad : le PSF réaffirme le leadership de Yaya Dillo et se projette vers l'avenir

Selon le mandat confié à Yaya Dillo Djerou par le congrès du 6 août 2021 et dans le but de préserver l'esprit du texte adopté lors du deuxième congrès ordinaire du parti, une nouvelle accréditation a été délivrée au président national du PSF.



Yaya Dillo Djerou, affirmant que le PSF est un parti démocratique, libre, social et indépendant, a rappelé qu'au début du congrès, Dinamou Daram avait démissionné en affirmant : « Un chef de parti qui reste éternellement à la tête du parti viole les principes fondamentaux de la démocratie ». Cependant, le 31 mai 2022, Dinamou Daram a organisé de manière illégale un congrès extraordinaire à Bongor, lors duquel il s'est autoproclamé président, allant à l'encontre des principes du parti.



Suite à ces événements, Dinamou Daram a présenté ses excuses au PSF, qui les a acceptées, invitant ainsi à tourner la page sur ce chapitre sombre pour se consacrer à la reconstruction du parti conformément aux textes fondamentaux révisés et adoptés lors du congrès du 6 août 2021. Une copie de la lettre d'excuse a été ajoutée au dossier soumis à la Cour Suprême d'appel, qui a pris acte de la réconciliation entre les deux parties. Une lettre a également été envoyée par huissier au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation le 2 janvier 2024, comme le souligne Yaya Dillo.