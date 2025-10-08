









TCHAD Tchad : le PTPAS prend acte de l'interdiction de sa caravane et déplore la posture des autorités

Par Issa Mahamat Saleh - 9 Octobre 2025





La présidente du Parti des travailleurs pour le progrès et l'adhésion sociale (PTPAS), Bara Deneram Marina a tenu le mercredi 8 octobre 2025, un point de presse à son domicile à Chagoua. Cette déclaration est relative à l'interdiction par le ministère de la Sécurité publique, de la caravane du PTPAS dénommée "caravane emploi", prévue pour le 11 de ce mois.



Avant son propos liminaire, le PTPAS a observé une minute de silence en la mémoire de l'artiste RAY'S KIM, décédé hier à la suite d'une maladie. Lors de sa déclaration, la présidente du PTPAS, Bara Deneram Marina a souligné que son parti clarifie sa position, suite à l'interdiction des autorités de la tenue de l'organisation de sa caravane pour l'emploi prévue le samedi 11 octobre 2025.



La présidente du PTPAS, Bara Deneram Marina a, lors de son point de presse, déclaré qu'elle prend acte de cette interdiction. Elle a rappelé que le PTPAS, sensible à son devoir de participer à la formation de l'opinion nationale, avait émis une demande d'autorisation depuis le 02 septembre 2025, à l'administration compétente pour l'organisation de ladite caravane.



Selon Bara Deneram Marina, la caravane pour l'emploi est l'une de leurs activités prioritaires au cœur de leur projet de société. Pour elle, cette caravane consiste à sensibiliser la jeunesse et la femme sur la précarité des emplois et du chômage. Elle a poursuivi sa déclaration en soulignant que cette caravane aurait pour résultat de créer une boîte à outil d'idée, pouvant déboucher sur des recommandations et des opportunités même minimes.



« L'emploi est une exigence pour la jeunesse, un espoir pour la femme, c'est la réussite sociale », a martelé la présidente du PTPAS. Bara Deneram Marina a ajouté que rien ne pourra empêcher la jeunesse tchadienne de s'intéresser à la chose publique d'une manière ou d'une autre. Cette dernière a martelé que, le PTPAS en fait son credo, il reste mobilisé, déterminé à créer cette lueur d'espoir au bout du tunnel pour la jeunesse.



Elle a déploré la posture irrationnelle des autorités, en la compétence du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, à interdire systématiquement toute demande d'autorisation sans mesurer le bien fondé des événements. Elle a qualifié cette interdiction de non justifiée et de l'abus de pouvoir qui viole encore une énième fois les principes de la démocratie, encadrés par la Constitution en son article 28 qui garantit les libertés d'opinion, d'expression, de communication et de conscience.



La première responsable du PTPAS a appelé la jeunesse d'être heureuse, car selon elle, cette disposition ne devrait pas être supprimée par la fameuse révision technique de la Constitution, piétinée, aujourd'hui ridiculisant, insultant l'intelligence du peuple tchadien aux yeux du monde entier. Elle a laissé entendre que cette posture est non favorable à l'apaisement du climat social, renforce la conviction de la jeunesse à s'occuper de leur gouvernance.



« Le PTPAS tient à informer l'opinion nationale et internationale, que la jeunesse tchadienne est dans une impasse », a-t-elle souligné. Cette dame politique a souligné que la jeunesse est face à un système autoritaire, déguisé des slogans de démocratie qui refuse toute expression d'opinion et de liberté du peuple tchadien.



Enfin, elle a déclaré que leurs activités viennent de s'amplifier, et vont se diversifier dans les jours à venir pour la formation de l'opinion publique et la sensibilisation de la conscience de la jeunesse à prendre son destin en main, et surtout à écrire sa propre histoire.





