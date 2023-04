Tchad : le Palais de l'Union de la Tandjilé se mobilise pour la paix et la cohésion sociale

La coordinatrice provinciale adjointe, Zenaba Adoum Arabi, entourée des membres du bureau provincial, a tenu à remercier et à féliciter les militants pour leur engagement en offrant un repas. Elle a présenté ses vœux de longue vie au coordonnateur national Adam Tebir Bachar et au Président de Transition d'Union Mahamat Idriss Deby.



Les conseillers, le trésorier et le représentant de la jeunesse, Mahamat Adam Ahmat, Moussa Abbass et Ousmane Youssouf, ont tous pris la parole pour demander aux militants de s'engager à faire du MPS un parti politique efficace qui produit des fruits pour tous les Tchadiens.



La coordinatrice a également exhorté les militants à soutenir la politique du Président de Transition d'Union pour assurer une vie apaisée au Tchad. La cérémonie s'est terminée par une photo de famille et une soirée dansante prévue au siège provincial.