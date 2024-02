Tchad : le Parti Réformiste critique la composition de l'ANGE et demande son annulation

Au début de son intervention, ​Yacine Abdramane a souligné l'importance du dialogue national inclusif et souverain (DNIS), qui a offert une plateforme pour discuter de l'avenir du Tchad et a abouti à des résolutions dans divers domaines, y compris la création de l'Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE). Il a exprimé ses préoccupations quant à la composition actuelle de l'ANGE, affirmant qu'elle risque de compromettre la démocratie tchadienne et de rendre impossible l'organisation d'élections libres et transparentes.



​Yacine Abdramane a également critiqué l'exclusion des partis politiques et de la société civile du processus électoral en cours. Il a exhorté le Président de Transition à annuler le décret n° 053/PT/2024 du 30 janvier 2024, qui désigne les membres de l'ANGE, et à émettre un nouveau décret pour inclure les acteurs politiques dans le processus électoral, afin d'assurer des élections libres et crédibles. Selon lui, le maintien du pouvoir et l'exclusion de la classe politique tchadienne démontrent une volonté de manipuler les résultats électoraux, au détriment des contribuables tchadiens.



​Yacine Abdramane a affirmé que les futurs candidats aux élections présidentielles seraient choisis par le Président de la République et seraient proches du parti Mouvement Patriotique du Salut (MPS).