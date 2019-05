Tchad : le Patronat de la presse conteste une assemblée générale

Le Patronat de la presse tchadienne (PPT) informe l'opinion, ce lundi 13 mai dans un communiqué, que "malgré l'exclusion de Allahondoum Judas du PPT pour moralité douteuse et la haute trahison et quoique, cette affaire est toujours pendante à la justice, ce dernier en complicité d'un groupuscule aux visées éhontées, persiste dans sa subversion en organisant clandestinement un simulacre d'assemblée générale le vendredi 10 mai 2019 au centre Al-mouna qui l'a reconduit à la tête de notre organisation et ce, en violation grave de l'ordonnance n° 288/2018 du 27 septembre 2018 signée par le président du Tribunal, Brahim Abbo Mahamat interdisant Allahondoum Judas de toute. activité qu'il mènera au nom du PPT."



D'après Franck Mbaidjé, "il faut aussi rappeler que le Tribunal a rejeté, au fond, les requêtes des deux parties du fait que l'ambiance qui règne au sein du Patronat de la presse tchadienne n'est pas favorable au bon déroulement des élections sollicitées."



Par conséquent, le Tribunal "n'a aucunement autorisé à aucune partie d'organiser les élections comme allèguent Judas et consorts".



Le Patronat de la presse tchadienne "tient à informer l'opinion que cette fameuse AG est nulle et de nul effet. Et donc, il n'est nullement responsable des actes que posera ce bureau concocté de toute pièce par Judas."