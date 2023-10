Tchad : le Premier ministre Kebzabo accepte les démissions de deux ministres

« Le Premier ministre, chef du gouvernement d'Union Nationale, Saleh Kebzabo, a reçu les 17 et 18 octobre 2023, les lettres de démission du ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre, M. Daoud Yaya Brahim et du ministre secrétaire général du gouvernement, chargé de la Promotion du Bilinguisme dans l'administration et des Relations avec les Grandes Instituions, M. Haliki Choua Mahamat. »



C’est la quintessence du communiqué de presse rendu public ce 18 octobre 2023, et signé du conseiller à la communication et aux médias, porte-parole de la Primature, Martin Inoua Doulguet.