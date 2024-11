Tchad : le Premier ministre accorde une audience à une délégation des Nations-Unies

Ce mardi 12 novembre 2024, le Premier ministre chef du gouvernement, l'Ambassadeur Allah Maye Halina, a reçu en audience une importante délégation de représentants des Nations-Unies, conduite par Abdou Abarry, représentant spécial du secrétaire général en Afrique centrale.



Ce dernier était accompagné du chef du bureau régional des Nations-Unies pour l’Afrique de l'Ouest, Leonardo Santos Simão et le coordonnateur des systèmes de Nations-Unies au Tchad François Batalingaya. Au centre de cette audience, la situation sécuritaire dans la région du Lac Tchad, qui reste préoccupante en raison des attaques récurrentes de la secte Boko Haram.



Le chef du gouvernement et ses hôtes ont également abordé les défis liés aux inondations qui touchent le Tchad, exacerbant les conditions de vie de nombreuses populations. Au cours de cette rencontre, le représentant des Nations-Unies a assuré le Tchad du soutien sans faille du système des Nations-Unies dans ces moments difficiles.



Il a souligné l'importance d'une coopération étroite pour faire face à ces crises complexes, et a exprimé la volonté de la communauté internationale d'accompagner le pays dans ses efforts de stabilisation et de développement.



Par cette occasion, le représentant du secrétaire général a présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'attaque de la nébuleuse Boko Haram dans le Lac Tchad, et a souhaité prompt rétablissement aux blessés.