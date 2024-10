Tchad : le Premier ministre échange avec les acteurs politiques

Le Premier ministre, l' Amb. Allah-Maye Halina a présidé ce mercredi 23 octobre 2024, une réunion avec les membres du Cadre National de Concertation Politique (CNCP). Au menu de cette réunion, l’organisation des élections législatives, provinciales et communales prévues le 29 décembre 2024.



Garant de la mise en œuvre du programme politique du gouvernement dont l’un des points majeurs est la finalisation du processus de normalisation constitutionnel, avec l’organisation des élections législatives, sénatoriales, provinciales et communales, le chef du gouvernement a appelé les responsables des différentes formations politiques à une mobilisation générale pour cette cause.



« Dans le contexte actuel, où nos défis partagés sont de plus en plus complexes, il est impératif que chaque acteur politique s'engage avec détermination et responsabilité » », a-t-il souligné.



Pour l’ambassadeur Allah-Maye Halina, ces élections ont des enjeux politiques et historiques de grande envergure. A cet égard, la participation de tous est attendue pour clore définitivement le chapitre de la Transition enclenché depuis avril 2021 au Tchad.



Pour rappel, le CNCP est un cadre national regroupant les partis politiques en vue d’un dialogue permanent permettant aux acteurs de s’accorder sur le mécanisme de suivi du processus électoral, de la révision des textes régissant les partis politiques ou encore leur financement.