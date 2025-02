Tchad : le Premier ministre préside une réunion sur le secteur de l’élevage

Une réunion de travail, axée sur le suivi des projets présidentiels dans le secteur de l’élevage, a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement Amb. Allah Maye Halina, le 12 février 2025.



Le ministre de l’Élevage était entouré pour la circonstance par ses collaborateurs. Neuvième chantier du projet de société du président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, l’élevage tchadien occupe une place prépondérante dans l’économie nationale et représente 23 % du Produit Intérieur Brut (PIB).



C’est un secteur pourvoyeur d’emplois et de richesse. À ce titre, le Premier ministre a relevé l'importance du secteur élevage dont le cheptel compte environ 150 millions de têtes d’animaux, toutes espèces confondues, excepté la volaille.



Pour la valorisation des ressources animales, le gouvernement mise sur la modernisation des sous-produits de l’élevage, la construction de l’abattoir de Djarmaya pour l’exportation de la viande, la construction du complexe laitier de Mandelia et la conclusion des partenariats avec des investisseurs.



Toutefois, le Premier ministre Amb. Allah Maye Halina a posé nombre de questions au ministre de l’Élevage et des Productions animales, Pr Abdelrahim Awat Atteb pour comprendre les innovations engagées dans ce secteur. Répondant aux questions du Premier ministre, le ministre de l’Élevage et des Productions animales a présenté les réalisations du projet présidentiel dans ce domaine qui affiche 30 % en moins d’une année.



Cependant, des difficultés non des moindres, dont le sous-effectif du personnel et l’insuffisance des chaines de froid portent un coup à la prospérité du secteur. Malgré ces difficultés, le chef du département de l’élevage demeure optimiste. Avec un cheptel estimé à environ 150 millions de têtes, le Tchad se place en troisième position sur le continent africain.



Une amélioration des conditions d’exploitation pour les éleveurs, la structuration de la filière et l’orientation des organisations professionnelles permettront de moderniser le secteur afin de booster l’économie nationale.