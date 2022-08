Tchad : le Qatar souhaite que "toutes les parties s'engagent dans le dialogue"

Le ministre Qatari des Affaires étrangères, cheikh Mohammed Al Thani, a assisté ce 8 août à la signature de l'accord de Doha avec une quarantaine de politico-militaires tchadiens.



“La signature de l'accord de paix de Doha sous les auspices du Qatar intervient avant le début du dialogue national inclusif et souverain. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réussite de cet accord et espérons que toutes les parties s'engageront dans ce dialogue”, a déclaré le ministre Qatari des Affaires étrangères.



L'accord de Doha "contribuera à la formation d'une vision commune pour un avenir prometteur pour la République du Tchad. La réalisation de la réconciliation nationale tchadienne est également une pierre angulaire pour établir la sécurité, la paix et la stabilité dans la région", a indiqué Dr. Al Khulaïfi, assistant du ministre Qatari des Affaires étrangères.



Pour Dr. Al Khulaïfi, "le seul moyen est de mener un dialogue constructif à la table des négociations pour parvenir à un règlement politique global entre les peuples du Tchad. Le Qatar n'a pas hésité à accepter la médiation et à accueillir les négociations entre les parties tchadiennes".



La signature de l'accord intervient après cinq mois de négociations. Près d'une quarantaine de mouvements politico-militaires sur 59 ont accepté de signer l'accord.



"Aujourd'hui, cinq mois plus tard, nous assistons à la fin du dialogue tchadien entre le gouvernement et les mouvements armés", s'est félicité Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine.



Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un discours enregistré, a salué la médiation de l'État du Qatar dans la conclusion de l'accord de paix de Doha.