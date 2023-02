Tchad : le RAJET demande la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques

M. Chaha a souligné que la lâcheté était de rester silencieux face à l'injustice. Il a appelé les Tchadiens à dénoncer et à s'opposer à tout ce qui est susceptible d'entraîner l'injustice. Il a également demandé aux populations tchadiennes, aux organisations de la société civile et en particulier à la jeunesse tchadienne, de s'en tenir fermement à la désobéissance civile pour rendre le pays ingouvernable et dirigé par des hors-la-loi.



Le président de RAJET a déclaré que les mentalités avaient évolué, tandis que la France continuait à utiliser des méthodes dépassées qui n'ont plus d'impact aujourd'hui. Il a appelé le président de transition à revoir sa copie avant qu'il ne soit trop tard. Il a averti que s'il se contentait d'être sous les ailes légères et fragiles de la France, il le regretterait un jour. "La France ne l'aide pas, elle crée des foyers de tension autour de lui. Ces foyers exploseront sur lui. Le chemin frayé par la France qu'il emprunte mène tout droit à sa chute", selon lui.



En fin de compte, la clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à répondre aux préoccupations des Tchadiens et à travailler en étroite collaboration avec eux pour construire un avenir meilleur pour le pays.