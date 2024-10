Tchad : le RAPDS et l'ONG Diakonie assurent l’assistance humanitaire à Koumogo

Le Réseau d'Action de Partage et de Solidarité (RAPDS), en partenariat avec l'ONG Diakonie, a organisé le 29 octobre 2024, une cérémonie de lancement du projet d'assistance humanitaire urgente aux victimes des inondations dans le canton de Koumogo.



Cette initiative s'inscrit dans un contexte d'urgence, alors que 440 ménages se retrouvent en difficulté, suite aux catastrophes naturelles. Le chef de canton de Koumogo, Rimnely Marcel a remercié le RAPDS pour son intervention rapide et son engagement aux côtés des populations vulnérables. Il a encouragé les citoyens à s'unir pour reconstruire leurs vies, et a rappelé l'importance de l'entraide communautaire.



Le coordonnateur du Réseau d'Action de Partage et de Solidarité, Emmanuel Hodjibaye a précisé que ce projet vise à fournir des non vivres, plus de 440 nattes, couvertures et moustiquaires, ainsi qu'un soutien psychologique aux victimes. En outre, une assistance en cash transfert monétaire inconditionnel, d’un montant variant entre 25000 et 48000 FCFA, selon la taille du ménage, est allouée à 440 ménages pour soutenir la reprise de leurs activités quotidiennes.



Le préfet du département du Barh-Kôh, Oumar Ali Nanina, a souligné l'importance de cette initiative, affirmant que l'aide fournie contribuera à atténuer les souffrances des sinistrés et à restaurer leur dignité.



Enfin, Oumar Ali Nanina a notifié que ce projet représente un exemple concret de solidarité, face à une crise humanitaire, mettant en lumière l'importance des partenariats entre les ONG locales et internationales pour faire face aux défis actuels.



« Les efforts déployés par le Réseau d'Action de Partage et de Solidarité et Diakonie illustrent l'engagement collectif à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables dans la province », a conclu Oumar Ali Nanina.