Tchad : le REFAMP vise une participation plus active des femmes dans la prise de décision

Amina Priscille Longoh constate que de nos jours, la position de la femme tchadienne connaît des changements perceptibles du fait de la ferme volonté politique des dirigeants mais aussi et surtout de la prise de conscience des femmes elles-mêmes en investissant dans l’affirmation de leur statut au sein de la société civile, des associations et réseaux de femmes. « Aussi dans l’optique d’optimiser ce pouvoir de décision, il est nécessaire de doter les femmes et jeunes filles de compétences diverses dans tous les domaines en mettant en place des formations en développement personnel, coaching mentorat, car c’est le rôle même du REFAMP/T », a soutenu Mme. Amina Priscille Longoh.



Pour le représentant de l’UNFPA, Dr. Sennen Hountoun, son département est disponible à appuyer le développement de la femme, notamment son autonomisation. Il a réaffirme l’engagement de l’UNFPA à lutter contre la discrimination faite aux femmes dans les instances de prise de décision.



Adressant ses remerciements aux participantes, la nouvelle secrétaire exécutive, Mme. Loum Ndoadoumngué Neloumseï Élise, affirme que le REFAMP/T doit multiplier ses actions pour que les femmes soient impliquées davantage dans le pouvoir de prise de décision et de contrôle dans la mise en œuvre effective des politiques et programmes. Elle promet de relever le défi durant son mandat et encourage les femmes à être courageuses en vue d’une participation citoyenne pour plus d’égalité des chances.