Tchad : le REFELA/T forme ses membres sur la conception et gestion des projets

Selon la présidente du REFELA/T, Mariam Djimet Ibet, l’atelier de renforcement des capacités se veut un creuset d'échanges avec le formateur et les membres du REFELA/T dans le cadre de la conception et la gestion des projets.



Pour Mariam Djimet Ibet, « l’atelier devrait nous permettre de nous approprier des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de nos plans d'action. Cela nous permettra d'assurer une bonne et nécessaire articulation entre la théorie et la pratique ».



À l'issue de cette formation, les autres membres du REFELA/T de 42 communes et les commissions genre seront également formées.