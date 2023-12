Tchad : le RJ/MPS appelle à un vote massif pour le 'Oui' à Bongor et au-delà

Au cours de sa visite, il a rencontré divers responsables de la communauté locale, y compris le chef de Canton, ainsi que les représentants des jeunes et des femmes de Bongor, les encourageant à retirer leurs cartes d'électeurs et à voter massivement "Oui" lors du référendum constitutionnel prévu pour le 17 décembre 2023.



Cette campagne vise à mobiliser la population de Bongor pour une participation active au référendum, en vue de contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour le pays. Le président du RJ/MPS a multiplié les rencontres et les discours afin d'expliquer les enjeux du référendum et de convaincre les électeurs de l'importance de soutenir le changement dans le pays.



Il est à noter que le président du RJ/MPS prévoit de poursuivre sa mission de sensibilisation dans la province du Logone Occidental et dans la province du Mandoul, appelant la population à se mobiliser en masse le 17 décembre 2023 pour voter en faveur du "Oui".